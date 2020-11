Calcio: fenomeno Moukoko, in arrivo 16 anni ed esordio

(ANSA) – ROMA, 17 NOV – “Finalmente 16”: Kicker dedica uno

speciale a Youssoufa Moukoko, il giovanissimo talento del

Borussia Dortmund di origini camerunensi che venerdì compie 16

anni, l’età minima per giocare tra i professionisti della

Bundesliga. Moukoko è l’ultimo tra i più attesi fenomeni teen

che si stanno prendendo la scena, dallo scorso gennaio si allena

con la prima squadra del Borussia e si avvia a battere il record

di precocità del campionato tedesco e molto probabilmente quello

in Champions, dove nel 1994 con la maglia dell’Anderlecht andò

in campo a 16 anni e 86 giorni Celestine Babayaro.

Nuri Sahin, il turco che esordì a 16 anni e 11 mesi,

attraverso Kicker ha mandato un messaggio a Moukoko. “Fino ad

ora per lui c’è sempre stato il sole. Non ha mai avuto giorni di

pioggia ma quei giorni arriveranno – ha detto -. Quindi è

importante che abbia persone al suo fianco che lo accompagnino e

gli spieghino che anche i momenti negativi fanno parte del

mestiere”. (ANSA).



