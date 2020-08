Calcio: Ferran Torres al Manchester City per 23 milioni

(ANSA-AFP) – LONDRA, 04 AGO – Il Manchester City ha

annunciato la firma dell’ala spagnola Ferran Torres (20 anni),

prelevato dal Valencia per 23 milioni di euro, con un contratto

di 5 anni. Torres, nazionale Under 21, ha giocato la sua prima

partita per il Valencia nel 2017 e ha vinto la Coppa di Spagna

due anni dopo. Nell’ultima stagione ha collezionato 44 presenze.

“Le sue qualità sono esattamente ciò che stiamo cercando in

un’ala. È veloce, diretto, sa come creare spazio in un movimento

ed è in grado di cambiare gli incontri”, ha commentato Txiki

Begiristain, direttore sportivo al Manchester City. Ferran avrà

il difficile compito di far dimenticare un altro spagnolo, David

Silva, che a fine giugno ha lasciato il club, dopo 10 anni

ricchi di successi e titoli. (ANSA-AFP).



—

