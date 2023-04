Calcio: Feyenoord-Ajax; accendino ferisce Klaessen

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 APR – Incredibile incidente nel corso del

match di semifinale di Coppa d’Olanda tra il Feyenoord e l’Ajax.

la partita è stata interrotta interrotta al 61′ dopo che il

centrocampista dei lancieri, Davy Klaessen, è stato ferito da un

accendino lanciatogli dagli spalti. Il giocatore, visibilmente

sanguinante, non era in grado di continuare ed è stato

sostituito con la partita, poi ricominciata, sul punteggio di

2-1 per gli ospiti.

Il Feyenoord è l’avversario della Roma ai quarti di fianale di

Europa league. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte