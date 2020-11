Calcio: Fiorentina; Prandelli, io allenatore e tifoso

(ANSA) – ROMA, 16 NOV – “Per la prima volta un allenatore è

tifoso”: così vede il suo ruolo alla Fiorentina il nuovo

allenatore Cesare Prandelli, che ha preso il posto

dell’esonerato Beppe Iachini.

Per Prandelli è un ritorno a Firenze, sua città di adozione,

dove ha allenato già anni fa: “molto spesso -ha detto ai

microfoni di Radio anch’io sport- succederà che il mio modo di

interpretare le partire sia lo stesso dei tifosi. Conosco questa

piazza, so che chiede molto alla squadra ma dà anche tutto.

Tornare dopo 5 anni straordinari può essere difficile, ma io

sono talmente sereno e convinto di far bene, che non penso a

quello”.

Infine alla domanda di un ascoltatore se la Fiorentina possa

puntare al quarto posto, Prandelli ha replicato: “questa squadra

è ottima, ha delle potenzialità, ha un motore interessante, ora

bisogna capire la strada da percorrere insieme per esaltare

queste caratteristiche. Non ci possiamo porre adesso un limite,

dobbiamo vederlo strada facendo”. (ANSA).



