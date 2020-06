Calcio: Fiorentina; Ribery,continueremo a lottare per tifosi

(ANSA) – FIRENZE, 28 GIU – ”Continueremo a combattere per voi tifosi. La nostra stagione continua. Forza viola”. E’ il messaggio che Franck Ribéry ha voluto inviare via social al popolo viola per ribadire che nessuno intende mollare.

Protagonista ieri all’Olimpico con una rete da manuale che ha permesso alla Fiorentina di passare momentaneamente in vantaggio l’asso francese non è però bastato ai viola ad evitare il ko con la Lazio che rinvia ancora l’appuntamento con la matematica salvezza. 37 anni compiuti e un’operazione alla caviglia destra a dicembre, per Ribéry si tratta del terzo gol in campionato dopo quelli segnati a settembre contro Atalanta e Milan sempre in trasferta. Dopo l’ex viola Joaquin, classe ’81 e in forza al Betis Siviglia, è il secondo giocatore più anziano con almeno tre reti all’attivo in questa stagione nei cinque massimi campionati europei. (ANSA).



