Calcio: Fonseca; ‘Playoff? Possiamo finire A normalmente’

(ANSA) – ROMA, 25 OTT – “Credo che possiamo rimanere così

fino alla fine del campionato”: sono le parole di Paulo Fonseca,

tecnico della Roma, alla vigilia della sfida con il Milan alla

domanda se fosse favorevole ai play off per terminare la Serie A

visto il crescere dei contagi. Poi il tecnico aggiunge: “Tutte

le squadre stanno lavorando per finire con responsabilità il

campionato in questo modo. Poi ovviamente sono preoccupato per

la situazione in generale. Qui dobbiamo stare tutti attenti e

rispettare le norme perché è un momento difficile e dobbiamo

dimostrare responsabilità”. (ANSA).



—

