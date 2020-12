(ANSA) – ROMA, 05 DIC – “Smalling e Veretout sono pronti per

la partita, Chris si è allenato oggi con la squadra. Aspettiamo

la prossima settimana per averlo, mentre Jordan ho deciso di non

rischiarlo” ha detto Paulo Fonseca in conferenza stampa alla

vigilia del match con il Sassuolo. Poi su Smalling ha aggiunto: “Penso che il suo non si trasformerà in un infortunio più serio.

Oggi si è sentito bene, penso che ritornerà a breve”. (ANSA).



—

