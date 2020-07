Calcio: Fonseca, sono fiducioso, torneremo al successo

(ANSA) – ROMA, 06 LUG – “Ero molto arrabbiato dopo l’Udinese, oggi non sono contento della sconfitta ma sono fiducioso per l’atteggiamento della squadra. Se giochiamo così siamo vicini a tornare a vincere. Abbiamo giocato bene, la partita è stata decisa da un episodio, un grande gol. Ma ci sono parecchie cose positive”. Dopo il terzo ko di fila contro il Napoli, l’allenatore della Roma Fonseca resta positivo e a Sky saluta il ritorno di Zaniolo: “Oggi non aveva più di 30 minuti, giocando così può essere importante per la squadra. È entrato in un momento difficile, ma è riuscito ad aiutare la squadra. Ora è difficile stare meglio, ma penso che in breve tempo sarà pronto per giocare dall’inizio”.

La scelta di giocare a tre, che poi era una linea a cinque, è dettata dalle necessità della Roma o per le caratteristiche del Napoli? “Noi abbiamo sempre lavorato su due sistemi, l’ho detto.

E’ stata la prima volta che abbiamo giocato così, ma – aggiunge Fonseca – lo abbiamo fatto bene. Siamo stati sicuri dal punto di vista difensivo e in questo momento è importante che la squadra abbia sicurezza in difesa. Credo che abbiamo giocato bene. Non abbiamo vinto, ma abbiamo giocato bene, con questo atteggiamento e questo spirito di squadra sono sicuro che torneremo a vincere”. (ANSA).



