Calcio: Fonseca,rigori?Tutti abbiamo giorni in cui sbagliamo

(ANSA) – MILANO, 26 OTT – “Non devo commentare. Tutti noi

abbiamo delle giornate in cui sbagliamo, penso che se ha

sbagliato lo ha fatto per entrambe le squadre”. L’allenatore

della Roma, Paulo Fonseca, glissa così sui due rigori fischiati

dall’arbitro Piero Giacomelli nella sfida finita 3-3 contro il

Milan. “Di buono c’è che abbiamo fatto tre gol, meno bello è che ne

abbiamo presi tre – ha osservato Fonseca, intervistato da Sky -.

E’ stata una partita molto equilibrata, abbiamo preso subito gol

e poi abbiamo reagito bene, con coraggio, qualità nell’uscita.

Ma abbiamo sbagliato le ultime decisioni in attacco. Un passo in

avanti? Non è quello che volevo prima della partita, volevo

vincerla. Dopodiché, è successo che eravamo sempre in svantaggio

e alla fine è un risultato positivo”.

A proposito degli obiettivi della Roma, l’allenatore ha

spiegato: “Vogliamo fare meglio dell’ultima stagione. Ora

pensiamo al Cska Sofia, la squadra sta bene, ha fiducia. Se

parliamo di investimenti, ci sono due squadre più forti delle

altre. Ma – ha concluso – dobbiamo dimostrare in campo che

possiamo essere ambiziosi”. (ANSA).



