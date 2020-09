(ANSA) – ROMA, 19 SET – La Juventus “è pronta a riaprire

l’Allianz Stadium” per Juventus- Sampdoria, in programma domani

sera, “a mille tifosi”, così come previsto dal governo e

recepito dalla Regione Piemonte. Lo si apprende da fonti vicine

alla società. I mille spettatori, sempre secondo quanto si

apprende, saranno selezionati tra gli ospiti dei tifosi, dal

momento che a 24 ore dalla partite sarebbe impossibile aprire la

vendita dei tagliandi. (ANSA).



