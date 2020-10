Calcio: Francia; 6-1 Psg all’Angers, super gol Florenzi

(ANSA) – ROMA, 02 OTT – Alessandro Florenzi a Parigi sembra

essere rinato. “È una città fantastica”, aveva dichiarato

qualche giorno fa l’ex laterale della Roma. Ma il feeling sembra

essere scattato non solo con la metropoli, ma anche in campo con

la maglia del PSG. Nel match di Ligue 1 contro l’Angers giocato

questa sera, l’ex capitano della Roma ha dato spettacolo

segnando un vero e proprio eurogol: sul limite destro dell’area

di rigore, un palleggio e poi tiro al volo che ha battuto al 7?

il portiere avversario, Bernardoni. Roba da riuscire a lasciare

a bocca aperta anche compagni come Mbappé (in gol) e Neymar

(doppietta) nel 6-1 finale a Parigi. . (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte