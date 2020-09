Calcio: Francia, Florenzi migliore in campo per L’Equipe

Promosso a pieni voti, per la sua prima uscita al Parco dei Principi, Alessandro Florenzi, che ieri sera ha esordito con la maglia del Paris Saint-Germain a 48 ore dallo sbarco a Parigi.

Il quotidiano sportivo L’Equipe boccia con dei 3 e dei 4 tutta la squadra di Tuchel (4 in pagella anche al tecnico tedesco), regalando un bel 7 all’azzurro: “per la sua prima partita con il PSG – è il giudizio – il laterale destro italiano ha messo in mostra tutte le sue qualità offensive moltiplicando i cross di qualità. Sul primo di questi, Verratti ha sfiorato il gol. Nel primo tempo, l’ex capitano della Roma ha crossato 7 volte.

Ancora un buon centro per Sarabia nel secondo tempo. In difesa, non ha avuto problemi con Payet, che ha giocato piuttosto basso”.



