(ANSA) – ROMA, 10 SET – Il Paris Saint-Germain ha subito la

prima sconfitta stagionale in Ligue 1 alla prima uscita, sul

campo del Lens, in una partita di recupero della seconda

giornata.

I parigini, fortemente rimaneggiati a causa di

diversi casi di Covid-19 in organico, hanno subito gol al 57 con

Ganago che ha approfittato di un recupero sbagliato del portiere

Bulka. (ANSA).



