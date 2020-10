Calcio: Franco Baresi nuovo vicepresidente onorario Milan

(ANSA) – MILANO, 28 OTT – Franco Baresi è il nuovo

vicepresidente onorario del Milan. Lo ha annunciato il

presidente del club rossonero Paolo Scaroni durante l’assemblea

degli azionisti del Milan, svoltasi oggi in via telematica. La

nomina dell’ex capitano milanista è avvenuta proprio nel giorno

del 23° anniversario dalla sua partita di addio. Nel corso

dell’assemblea, è stato approvato il bilancio al 30 giugno 2020,

chiuso con una perdita di 195 milioni. Inoltre all’interno del

nuovo CdA è stato nominato Mauro Ferrari, rappresentante

dell’Associazione Piccoli Azionisti e General Manager Corporate

and Finance di Webuild (ex Salini Impregilo). “Apprezziamo

particolarmente il fatto che, con l’ingresso di Massimo Ferrari,

siano ora due i soci di APA Milan presenti nel consiglio

d’amministrazione della società, oltre al presidente del

Collegio sindacale, a conferma dell’autorevolezza della

compagine dei piccoli azionisti” ha commentato Auro Palomba,

presidente di APA Milan. (ANSA).



