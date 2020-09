Calcio: Galliani, non si può non avere Var in Serie B

(ANSA) – MILANO, 30 SET – “Questa mattina ho mandato a tutta

l’Italia che conta le immagini che era gol quello di Barillà,

come feci con quello di Muntari. Basterebbe la goal line

technology. La Var era prevista, ma ci sono meno ricavi. Domani

andrò in assemblea e ne parleremo. In Serie B non si può ormai

non avere il Var o quanto meno la goal line technology”:

l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani – durante

la presentazione di Kevin Prince Boateng – torna sull’episodio

del gol non concesso a Barillà nella ripresa del match di Coppa

Italia contro la Triestina, con palla che ha ‘danzato’ sulla

linea di porta.

Il Monza ha comunque vinto 3-0 passando il turno. “Se c’è una

difficoltà per gli arbitri di Serie A che dirigono in Serie B

essendo abituati alla Var? Credo che possa accadere. La Var –

spiega Galliani – pare venga introdotta nei playoff. Un arbitro

va in confusione. Fai una partita con il supporto, un altra no.

E si va in confusione”. (ANSA).



—

