Calcio: Gattuso, ‘gara difficile, abbiamo rischiato’

(ANSA) – NAPOLI, 05 NOV – “Partite facili non ce ne sono.

Pensavamo di venire qua a fare una gita. Ci siamo fatti

sorprendere nei primi 35 minuti. Non ci sto a questi errori di

valutazioni ed approcci alla partita”. Rino Gattuso è critico

con il comportamento della sua squadra nel dopo partita di

Rijeka , nonostante la vittoria.

”Dobbiamo crescere – dice ai microfoni di Sky – abbiamo

rischiato. E’ un problema che dura dall’anno scorso. Questa

squadra ha alti e bassi da un po’ di anni. Seconde palle zero.

Poi nel secondo tempo meglio. Dobbiamo stare sul pezzo”.

”Loro – spiega il tecnico del Napoli – hanno giocato di

contropiede. Se ti gira male non è facile. Mi piacerebbe vedere

lo stesso spirito del secondo tempo nei 90 minuti”.

Nella ripresa, però, le cose sono un po’ cambiate e il Napoli

è apparso diverso da come si era presentato nella prima frazione

di gioco. ”Se mi sono fatto sentire all’intervallo? – dice

Gattuso – Rischio di ammalarmi io e di lasciarci la pelle.

Sapevano benissimo che squadra andavamo ad affrontare. Ecco

perchè mi lascia l’amaro in bocca ed un po’ arrabbiato”.

”Colpa mia – conclude – che non sono ancora riuscito ad entrare

nella testa dei giocatori come si deve”. (ANSA).



—

