Calcio: Genoa; Ballardini, dare sensazione di essere squadra

(ANSA) – GENOVA, 16 OTT – Riscattare la sconfitta di

Salerno cercando il primo successo al Ferraris. Questo

l’obiettivo del Genoa di Ballardini che per la gara di domani

con il Sassuolo ritrova giocatori importanti come Biraschi,

Criscito e Destro oltre a poter contare finalmente su Caicedo.

“Saranno tutti convocati, poi chiaro che Caicedo non è ancora

al massimo della condizione ma si sta dando da fare per essere

sempre più di aiuto ai suoi compagni”. Ha spiegato il tecnico

aggiungendo cosa servirà per affrontare i neroverdi.

“Il dovere nostro è quello di essere squadra e di dare sempre

la sensazione agli avversari che hanno di fronte una squadra da

superare, non qualche elemento singolo. Bisogna dare la

sensazione agli altri che di fronte hanno una squadra, hanno

tanti giocatori che cercano di metterli in difficoltà dal primo

all’ultimo minuto”.

Un Genoa che non segna nel primo tempo ma si riprende sempre

nella ripresa.

“Bisogna che noi si sia bravi da subito, quindi si deve avere

atteggiamento e attenzione giusta. Tutto deve essere molto

chiaro dall’inizio, noi facciamo fatica a metterci in moto – ha

detto Ballardini-. Ma abbiamo anche dimostrato di fare le

partite sempre sino all’ultimo e di essere una squadra

generosa”. (ANSA).



