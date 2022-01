Calcio: Genoa; Shevchenko di nuovo positivo, in isolamento

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 09 GEN – Tornato negativo giovedì scorso

tanto da poter essere in panchina contro il Sassuolo il tecnico

del Genoa Andriy Shevchenko è risultato positivo ad un tampone

molecolare effettuato oggi come spiegato dal club rossoblù. “Il

Genoa Cfc comunica che, in seguito ai test molecolari svolti nel

prepartita, è emersa la positività al Sars-Cov2 di mister Andriy

Shevchenko che è stato immediatamente posto in isolamento. Tutti

gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi ai

test effettuati. La guida tecnica della squadra per la partita

Genoa-Spezia sarà affidata al vice Mauro Tassotti”.

Shevchenko, che era risultato positivo il 27 dicembre

negativizzandosi poi nei giorni scorsi, è risultato in realtà “debolmente positivo a frammenti di virus” come trapela dalla

società rossoblù e come già accaduto ad altri tesserati in serie

A . (ANSA).



