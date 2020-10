Calcio: Germania; 4-1 al Bielefeld, il Bayern risale

(ANSA) – ROMA, 17 OTT – Le doppiette di Robert Lewandowski e

Thomas Mueller firmano il 4-1 del Bayern Monaco sull’Arminia

Bielefeld e rilanciano definitivamente in campionato la squadra

di club che ha dominato la stagione. Sembra così dimenticata la

sconfitta con l’Hoffenheim del mese scorso e dopo quattro

giornate i campioni in carica si portano al secondo posto, con

nove punti, potendo guardare con tranquillità alla prossima

sfida in Champions contro l’Atletico Madrid.

La squadra di Hansi Flick si trova a pari punti con il

Borussia Dortmund che ha vinto 1-0 in casa dell’Hoffenheim

grazie ad una rete di Reus su assist di Haaland, entrati nella

ripresa. Dortmund e Bayern inseguono ad una lunghezza il Lipsia,

che ha mantenuto la leadership con una vittoria per 2-0

sull’Augusta siglata da Angelino e Poulsen. (ANSA).



