Calcio: Germania, Dortmund vince a sale a -6 dal Bayern

(ANSA) – STOCCARDA, 08 APR – Il Borussia Dortmund ha vinto

2-0 a Stoccarda grazie alla doppietta di Julian Brandt e si è

portato momentaneamente a -6 punti dal Bayern Monaco, che domani

ospiterà l’Augsburg per la 29/a giornata di Bundesliga. E’

prevedibile che i campioni in carica si riportino a +9, a cinque

turni dalla fine del campionato. In questo caso il match che

vale il titolo potrebbe essere il “Klassiker” Bayern-Dortmund in

programma il 23 aprile all’Allianz Arena. Fedele alla sua

reputazione di alternare buone prestazioni e fallimenti

catastrofici in questa stagione, il Borussia ha fatto

dimenticare l’umiliazione subita una settimana prima in casa

contro il Lipsia, quando aveva perso 1-4. I gialloneri,

eliminati in Coppa di Germania e nelle competizioni europee, si

sono ormai quasi assicurati il posto di vicecampione, per il

quarto anno consecutivo. (ANSA).



