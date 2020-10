Calcio: Germania; Lipsia ko, Bayern e Dortmund in vetta

(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Bayern Monaco e Borussia Dortmund

sono le nuove capolista di Bundesliga, con 15 punti dopo sei

giornate, scalzando il Lipsia che è stato battuta in casa del

Borussia Moenchengladbach. I campioni in carica hanno sconfitto

2-1 il Colonia grazie alle reti di Mueller e Gnabry, mentre una

doppietta di Hummels ha permesso ai gialloneri di battere

l’Arminia Bielefeld. La prima sconfitta del Lipsia in campionato

è stata firmata da Wolf e consente al Monchengladbach di

portarsi da solo al quarto posto.

Il Bayern sembrava in pieno controllo del match quando a pochi

minuti dalla fine Drexler ha segnato il 2-1, obbligando la

squadra di Flick ad una strenua difesa della quarta vittoria di

fila, andata a buon fine. La parziale sorpresa della giornata è

stata comunque la sconfitta del Red Bull, che finora aveva fatto

quasi percorso netto perdendo due punti solo con Bayer.

Negli altri due incontri del sabato, l’Augusta ha battuto 3-1

il Magonza e Eintracht Francoforte-Werder Brema hanno pareggiato

1-1. (ANSA).



