Calcio: Germania; vari infortunati ma Qatar è vicino

(ANSA) – ROMA, 01 OTT – Il campione del mondo 2014 Mats

Hummels, infortunato, non è stato convocato dal ct della

Germania, Hansi Flick per le prossime partite di qualificazione

ai Mondiali 2022, a differenza di altri veterani con Thomas

Mueller, Marc-Andre ter Stegen e Matthias Ginter.

Altri assenti per infortunio sono il terzino dell’Atalanta

Robin Gosens, uscito nei primi minuti del match di Champions con

lo Young Boys – “Un duro colpo per noi a causa del suo

atteggiamento e della sua professionalità. Ci mancherà”, ha

detto Flick -, il centrocampista Ilkay Gundogan e il terzino

Mahmoud Dahoud.

In testa al Gruppo J con quattro punti di vantaggio, la

Germania può assicurarsi la qualificazione in Qatar battendo la

Romania ad Amburgo l’8 ottobre prossimo oppure tre giorni dopo

nella trasferta in Macedonia del Nord. (ANSA).



