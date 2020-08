Calcio: Ghirelli, ‘C in sofferenza, pronti a gesti pesanti’

(ANSA) – ROMA, 04 AGO – “Oggi in Consiglio federale ho posto

il tema del protocollo sanitario, dei ritiri delle squadre,

della mancata possibilità per i club di effettuare i provini per

i giovani calciatori e dell’apertura al pubblico degli stadi. Il

presidente Gravina porrà i temi sul tavolo delle autorità

governative competenti. Per noi della Serie C il danno è

notevole, se si dovesse congiungere con la mancanza di sponsor

sarebbe insopportabile. Non ci si costringa a gesti pesanti, già

veniamo da mesi di sofferenza”.

Al termine del Consiglio della Figc, il presidente della Lega

Pro Francesco Ghirelli ribadisce che nel suo settore la

situazione determinatasi dopo la pandemia ha raggiunto il limite

(in precedenza lo stesso Ghirelli aveva parlato di “dramma,

senza pubblico e sponsor”) e fa capire che la C è pronta anche a

gesti forti per richiamare l’attenzione. “Abbiamo bisogno di

interpretazioni corrette sulla Cig in deroga da parte dell’Inps

– dice ancora Ghirelli -, relativamente all’iter di erogazione e

a come vadano calcolati gli importi. Troppe incertezze non sono

utili a sorreggere il calcio di terza divisione, il calcio dei

comuni d’Italia”.

Intanto nel corso del Consiglio federale sono stati approvati

i criteri per le riammissioni e i ripescaggi. “Siamo consapevoli

che non sarà una stagione sportiva ordinaria – sottolinea il

presidente della Lega Pro -, noi dobbiamo rafforzare la ‘mission

giovani’ e tagliare i costi. Oggi, è tutto diverso rispetto a

prima del Covid-19. Al governo, diciamo che abbiamo bisogno del

credito di imposta per tenere una parte degli sponsor, non

abbiamo alternativa”. (ANSA).



