Calcio: Ghirelli, Franchi resta numero uno degli innovatori

(ANSA) – FIRENZE NOVA, 01 APR – “La sua grandezza è stata

quella di anticipare i tempi: Artemio Franchi oggi è più che mai

moderno e attuale, è una delle componenti più belli della storia

di questa città e per il calcio italiano resta il numero uno

degli innovatori. Ci aiuterà a ripartire”. Lo ha detto Francesco

Ghirelli presentando oggi la manifestazione che da domani fino a

lunedì 4 aprile si svolgerà a Firenze per le celebrazioni del

100° anniversario della nascita dell’ex presidente della Figc

scomparso a 61 anni nel 1983 in un incidente stradale.

“Non avrei voluto che questo convegno si tenesse pochi giorni

dopo la seconda esclusione consecutiva della nostra Nazionale

dai Mondiali – ha proseguito il presidente della Lega Pro – ma

proprio per questo ora bisogna lavorare per ripartire e

rilanciare il calcio italiano facendo leva sui suoi

insegnamenti. Occorre partire da alcuni elementi, ad esempio se

i convocabili dalla nazionale italiana continuano ad essere

pochi non si va da nessuna parte, servono dunque infrastrutture

all’avanguardia e coinvolgere anche il sistema scolastico. A

Coverciano risiede uno dei punti d’eccellenza su cui lavorare.

Quanto alla normativa che favorisce il rientro dei capitali in

Italia è evidente che per i giovani non può valere, vale per

quei giocatori che portano qualità, come Ronaldo. Nel decreto

che verrà discusso presto in Parlamento se ne dovrà discutere. E

da questo punto di vista – ha concluso Ghirelli – Franchi ci dà

una mano perché ha saputo intrecciare bene il rapporto tra

l’Europa, il mondo e l’Italia, occorre essere lungimiranti”.

(ANSA).



