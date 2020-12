Calcio: Ghirelli, informare settori giovanili su devianze

(ANSA) – ROMA, 14 DIC – “Formare e informare i settori

giovanili sui pericoli che possono minare il calcio non è solo

alla base della nostra attività, ma anche un impegno forte che

ci siamo assunti da anni”: Francesco Ghirelli, Presidente di

Lega Pro, parla dell’Integrity Tour rivolto non solo alle prime

squadre, ma anche ai settori giovanili dei club di Lega Pro.

L’Integrity tour di Lega Pro è un ‘cammino’ di confronto quasi

10 anni sul territorio. Oggi doppio incontro da remoto con il

settore giovanile del Palermo (con la prima squadra si è tenuto

la scorsa settimana) e la prima squadra della Pro Vercelli.

Domani nuovo confronto con il settore giovanile del Legnago.

“In un periodo delicato come quello che viviamo- continua

Ghirelli- è fondamentale dare un supporto ai giovani e dare loro

gli strumenti per conoscere e contrastare piaghe come il

matchfixing. Il calcio va preservato e anche nel corso del

recente incontro col Capo della Polizia, Franco Gabrielli, uno

dei temi ha riguardato proprio la tutela del calcio e la

preoccupazione per il potenziale riciclaggio di denaro nel mondo

del pallone, nonché che possa riaprirsi la piaga del

matchfixing”. (ANSA).



—

