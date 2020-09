Calcio: Ghirelli, presto avremo anche Primavera 3 e 4

(ANSA) – ROMA, 15 SET – “Sono molto contento, verrà

istituito un campionato Primavera 3 e dall’anno prossimo anche

Primavera 4. Si studierà un progetto per campionati con

promozioni e retrocessioni, che sarà molto importante per la

formazione di giovani per le nazionali. Si apre così una

competitività maggiore”. Lo ha annunciato oggi il presidente

della Lega Pro Francesco Ghirelli a margine del consiglio

federale della Figc. Il meccanismo consentirebbe così a una

squadra Primavera di poter miliare anche nei primi due

campionati di categoria anche se la propria prima squadra

dovesse militare in Serie C, e viceversa. A proposito di

nazionali, oggi in parallelo al consiglio federale era presente

anche il ct della Nazionale Roberto Mancini, che si è visto tra

gli altri anche con il coordinatore delle nazionali giovanili

Maurizio Viscidi per fare il punto sui prossimi impegni delle

compagini azzurre. (ANSA).



