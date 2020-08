Calcio: Giampaolo al Torino ufficiale, firma biennale

Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Torino. Il club granata ufficializza l’approdo del tecnico di Bellinzona, che ha firmato un accordo biennale.

“Il Presidente Urbano Cairo accoglie Marco Giampaolo e il suo staff con il più cordiale benvenuto. Buon lavoro e Sempre Forza Toro!”, scrive la società sul suo sito internet.

“Sono molto felice di poter riprendere a fare quello che è il mio mestiere e di farlo in una società gloriosa e ricca di storia come il Torino”: sono le prime parole da allenatore del Torino di Marco Giampaolo. “Troverò un ambiente passionale – continua ai microfoni di Torino Channel – quello che auguro a me stesso e ai tifosi è di toglierci delle belle soddisfazioni: ho grande entusiasmo e voglia di ricominciare”.

—

