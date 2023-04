Calcio: Giroud, sento profumo di una nuova giovinezza

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 19 APR – Fresco di prolungamento del

contratto, Oliver Giroud guarda avanti e ai nuovi obiettivi da

inseguire con il suo Milan: “Sento il profumo di una nuova

giovinezza”, spiega il centravanti francese al sito ufficiale

del club. “A Napoli è stata un’emozione particolare, ricordo che

lo scorso anno era stata una partita determinante per lo

scudetto. Dopo il gol sbagliato dal dischetto ero deluso, ma non

ho mollato. Crederci sempre, fino alla fine, è un valore in cui

credo”. Giroud prosegue: “Diventare capocannoniere del Milan? A

37 anni penso sia tardi, ma sono qui per aiutare la squadra e

cercare di vincere. Sono fiero e orgoglioso di fare parte di

questa famiglia e ringrazio anche i tifosi: mi hanno dedicato

una bella canzone e cercherò di farmela cantare tutte le

partite. Io do tutto per la squadra”. (ANSA).



—

