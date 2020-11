Calcio: Giudice, 1 turno stop a Bakayoko, Perin e Ranieri

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA

DI GARA Un turno di squalifica ai giocatori Tiemoue Bakayoko del Napoli

e Mattia Perin del Genoa, e al tecnico del Cagliari Claudio

Ranieri. Queste le decisioni del giudice sportivo Gerardo

Mastrandrea, dopo le partite dell’ultimo turno di campionato.

Bakayoko era stato espulso durante Napoli Milan, per “doppia

ammonizione”. Perin era stato espulso in Udinese-Genoa per fallo

su “chiara occasione da rete”.

Per Ranieri oltre al turno di stop anche un’ammenda di 10mila

euro per avere rivolto all’arbitro “espressioni irriguardose”

durante e dopo Sampdoria-Bologna. (ANSA).



