Calcio: giudice A; 3 squalificati dopo gare 22 e 23 ottobre

(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Sono tre i calciatori squalificati

per una giornata dal giudice sportivo della serie A, Gerardo

Mastrandrea, in relazione alle partite della nona giornata del

campionato di serie A giocate venerdì 22 e sabato 23 ottobre.

Gli squalificati sono Roberto Soriano e Adam Soumaoro,

entrambi del Bologna, ed espulsi ieri sera durante il match con

il Milan. Fermato per una giornata anche Bartosz Bereszynski

della Sampdoria.

Ammenda di 5mila euro per il Milan e 3mila per il Bologna per

il lancio da parte dei rispettivi sostenitori di alcuni petardi.

(ANSA).



