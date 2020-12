Calcio: giudice di A; una giornata stop a Insigne, 3 a Barak

(ANSA) – ROMA, 18 DIC – Tre giornate di squalifica per il

giocatore del Verona, Antonin Barak, una (e 10mila euro di

ammenda) per Lorenzo Insigne: sono alcune delle decisione del

giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in

relazione alle partite della 12/a giornata. Altri quattro

giocatori sono stati fermati per un turno.

Barak è stato sanzionato con lo stop di tre giornate “per avere,

al 49’° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di

giuoco, colpito violentemente con una pedata il ginocchio di un

avversario a terra”.

Un turno di stop al capitano del Napoli, Insigne “per avere,

al 26′ del secondo tempo, con gestualità plateale rivolto al

direttore di gara espressioni irrispettose”.

Tra i giocatori espulsi, fermati per una giornata anche

Pasquale Schiattarella del Benevento e Wilfred Singo del

Torino. Tra i calciatori non espulsi, squalificati per una

giornata Julian Chabot (Spezia) e Manuel Locatelli (Sassuolo).

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte