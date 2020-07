Calcio: Gotti, vittoria gruppo, Udinese ha dato tutto

(ANSA) – TRIESTE, 23 LUG – “Non mi aspettavo di battere la

Juventus, ma sono orgoglioso perché la squadra ha fatto tutto

quello che poteva affinché ciò succedesse”. Lo ha affermato Luca

Gotti, ai microfoni di Sky, commentando la vittoria sulla

capolista che mette un’ipoteca sulla salvezza della compagine

friulana.

“E’ una vittoria del gruppo – ha aggiunto – tutti hanno

voluto dare un contributo, dimostrando compattezza. Anche gli

infortunati erano a bordo campo a spingerci. E’ stata una bella

iniezione di fiducia. Nel primo tempo siamo stati più difensivi

perché con la Juventus fai ciò che loro ti consentono di fare e

ti devi adattare. Quando decide di schiacciarti, lo fa e non

solo l’Udinese è costretta nelle retrovie. Poi devi saper

sfruttare le poche occasioni che anche loro ti concedono. E noi

stasera lo abbiamo fatto”.

Il tecnico dell’Udinese è felice di aver rovinato la festa

al suo amico Sarri: “Tanto la sua squadra ha già virtualmente

vinto lo scudetto e gli faccio i complimenti perché se lo

merita. Sono contento però che non l’abbia festeggiato qui da

noi”.

Durante la conferenza stampa Gotti ha poi concluso: “Avrei

firmato per il pari non solo prima della partita ma anche al

91′. Quello di oggi è uno straordinario salvagente per la

salvezza” (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte