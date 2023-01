Calcio: Gotti,”applausi alla squadra,ha gestito bene la gara”

Condividi l'articolo

(ANSA) – LA SPEZIA, 08 GEN – “Il Lecce è entrato in campo

meglio di noi, ha battuto una serie di calci d’angolo ma poi

abbiamo iniziato a gestire il campo meglio. Speravo nel secondo

tempo che avremmo ragionato di più, ma il meteo ce lo ha

impedito. Va ben così, perché i punti di oggi erano pesanti.

Alla fine penso che i ragazzi vadano applauditi per la saggezza

con cui hanno gestito la partita”. Sono le considerazioni del

tecnico dello Spezia Luca Gotti. “Non amo i luoghi comuni, ma

questa è la classica partita che, se non puoi vincerla, non devi

perderla”.

Rientro in campo da record per Dragowski, che il 13 novembre ha

subito una grave lussazione ad un caviglia sul campo del Verona.

“Mi è piaciuto il modo in cui ha interpretato la partita. E’

stato bravo a fare le cose semplici nei momenti giusti della

partita”.

Lo Spezia è apparso stanco in alcuni elementi di centrocampo. “Preparando il doppio impegno pensavo che quattro giorni dopo

avrei fatto giocare questo e quello. Nella partita con

l’Atalanta però la squadra mi è piaciuta e ho pensato non fosse

il caso di inventarsi nulla. Un pensiero che ho condiviso con i

ragazzi. Holm e Reca sono andati forte quattro giorni fa e oggi

era difficile innescarli nel modo giusto. Non era neanche

questione di sola fatica. Reca non era stanco, ma sono stati

meno brillanti perché la partita non gli ha garantito i tempi

giusti”.

Spezia che sale a 15 punti con il quarto risultato utile

consecutivo. “Abbiamo trovato continuità in fatto di punti,

nonostante il rammarico per la vittoria sfumata contro

l’Atalanta, e questo è importante per una squadra come la

nostra”. (ANSA).



