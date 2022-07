Calcio: Gravina, campionato dal 13 agosto? Niente discussioni

Condividi l'articolo

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 25 LUG – “Gli altri anni abbiamo

iniziato il 20 agosto. In fondo si tratta soltanto di una

settimana di anticipo”. Lo ha detto il presidente della

Federcalcio, Gabriele Gravina, rispondendo a Reggio Calabria

alle domande dei giornalisti a margine della cerimonia di

consegna del premio “”Oreste Granillo”. “Ricordo che nel 1994

negli Usa disputammo la finale dei mondiali contro il Brasile il

17 luglio a Pasadena – ha aggiunto – . C’erano 50 gradi esi

giocò regolarmente. Il calcio è il calcio. Gli atleti sono

atleti e sono dunque preparati ad affrontare le condizioni più

estreme. Non ci possono essere discussioni su questo. Non

abbiamo deciso noi quando avviare e finire il campionato. Ci

sono delle date e vanno rispettate”.

Gravina ha ricevuto il riconoscimento, ideato da Maurizio

Insardà, insieme col presidente del Bari, Luigi De Laurentiis,

ed al ceo della piattaforma Helbiz Media, Matteo Mammì. (ANSA).



