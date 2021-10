Condividi l'articolo









(ANSA) – TRENTO, 08 OTT – “Mi dispiace per quello che è

successo a Donnarumma l’altra sera perché a volte la memoria

storica offusca e inganna rispetto a quello che questi ragazzi

hanno fatto in questi tre anni di grande dedizione e sacrificio.

Non dimentichiamolo mai questo”. Lo ha detto il presidente della

Figc, Gabriele Gravina, intervenendo all’appuntamento “Euro

2020: i campioni siamo noi”, nell’ambito del Festival dello

sport di Trento. (ANSA).



