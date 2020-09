Calcio: Gravina “ora serve una nuova progettualità”

(ANSA) – ROMA, 19 SET – “Grazie di cuore per tutto quello che

avete fatto in questo momento difficile. Oggi è un momento di

grande emozione per la nuova stagione che si apre in un momento

di difficoltà per tutte le componenti del calcio e anche per

questo ora serve puntare sul cambiamento. L’Aia è stata in grado

di porlo in essere, con grande capacità. Abbiamo la

responsabilità di seminare con una progettualità nuova, come voi

avete dimostrato di saper fare”. Così il presidente della Figc,

Gabriele Gravina, rivolgendosi agli arbitri nel suo intervento

all’incontro con la Commissione arbitri nazionale (Can) di serie

A e B e gli arbitri, svoltosi a Tivoli.

Al tavolo dei relatori, oltre al presidente dell’Aia,

Marcello Nicchi, anche il responsabile della Can, Nicola

Rizzoli, e l’ex arbitro internazionale Gianluca Rocchi, nominato

leader project del nascente progetto Var, che Gravina ha

definito “una coppia imbattibile”. “Avete messo in campo dei

gioielli investendo sul futuro – ha aggiunti rivolgendosi al

gruppo degli arbitri -. . Avete messo in campo dei gioielli

investendo sul futuro e ritengo che nel futuro vi sia anche il

confronto tra le componenti federali. Voi arbitri rappresentate

un elemento di riferimento per una nuova ripartenza. Potete dare

un contributo per portare il calcio italiano in un porto

sicuro”. (ANSA).



—

