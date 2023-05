Calcio: Grosso e Gilardino, da Berlino 2006 alla panchina

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 MAG – Fabio Grosso e Alberto Gilardino, due

destini incrociati tra Mondiali 2006 e Serie B 2023,

protagonisti della Milano Football Week, la manifestazione

organizzata da La Gazzetta dello Sport, con il patrocinio del

Comune di Milano, in programma dal 12 al 14 maggio a Milano. Il

primo ha riportato in A il Frosinone, il secondo il Genoa.

“Finito di giocare, ho subito potuto fare il corso da

Allenatore, poi ho avuto possibilità di allenare in Serie D per

capire se potesse essere un percorso da seguire – ha raccontato

Gilardinoo, parlando della scelta passare in panchina – Mi è

piaciuto: partire dal basso ha contribuito a crescere. Alti e

bassi che mi hanno permesso di raggiungere il grande traguardo

di oggi”. “Sono partito da tanto lontano, è stata un’escalation

veloce ma bella. Sono uscito in punta di piedi dal calcio

giocato – ha ricordato Grosso -: ho staccato un anno facendo

corso da allenatore, poi Paratici mi ha proposto di entrare nel

settore giovanile della Juventus. Sono stati 4 anni bellissimi,

dove ho potuto dare quello che avevo ricevuto. Mi sono rimesso

poi in gioco in giro per l’Italia, alternando soddisfazioni e

delusioni, utili entrambi per migliorarmi. Mi piace tanto

allenare: da due anni sono a Frosinone e quest’anno abbiamo

fatto una cavalcata trionfale”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte