Calcio: Ifab valuta il rilevamento semiautomatico del fuorigioco

(ANSA) – DOHA, 12 GIU – L’International Board (Ifab), garante

delle regole del calcio, si riunisce domani a Doha (Qatar) –

dove si svolgerà il Mondiale 2022 – per la sua 136/a assemblea

generale annuale, durante la quale dovrà in particolare valutare

l’efficacia del fuorigioco semiautomatico. Inoltre, il “Board”

dovrebbe rendere definitivo il principio dei cinque cambi per

partita introdotto durante il Covid ed occuparsi ancora una

volta del fallo di mano in area, fonte di inesauribili

polemiche.

La Fifa punta ad applicare il rilevamento semiautomatico del

fuorigioco, testato a febbraio ai Mondiali per club, ma il suo

effettivo utilizzo non è ancora confermato. Attualmente è

assente dal regolamento. Tuttavia, l’Ifab non deciderà se il

fuorigioco semiautomatico (basato su telecamere dedicate ed il

rilevamento tridimensionale dei giocatori) verrà introdotto ai

prossimi Mondiali (21 novembre-18 dicembre). Da una parte è

l’organizzatore, in questo caso la Fifa, a scegliere. D’altra

parte, la video assistenza è già utilizzata in Coppa del Mondo

dal 2018 e sarebbe solo “uno strumento aggiuntivo per il VAR”,

non una nuova regola, ha spiegato la Federazione internazionale.

Nel 2018 l’Ifab approvò in linea di principio il VAR, e solo

alcune settimane dopo la Fifa decise di utilizzarlo ai Mondiali

in Russia.

Ad ottobre 2021 l’Ifab aveva lasciato a ciascuna competizione

la scelta di adottare o meno le cinque sostituzioni, novità

introdotta nel maggio 2020, con scadenza alla fine del 2021 per

le competizioni per club e fino al 31 luglio 2022 per gli

incontri internazionali. Il provvedimento è stato poi prorogato

fino al 31 dicembre di quest’anno. (ANSA).



