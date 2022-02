Calcio: il Barcellona coglie un pari insperato al 96′

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 FEB – Il Barcellona, che giovedì prossimo

riceve il Napoli in Europa League, ha strappato un inaspettato

2-2 nel derby con il modesto Espanyol (24/a giornata), ma

mantiene il quarto posto in classifica, seguito dall’Atletico

Madrid che ieri ha battuto il Getafe (4-3).

I blaugrana hanno aperto le marcature con Pedri dopo 74

secondi, sono stati sorpresi al 40′ su un tiro di Sergi Darder e

poi superati al 64′ con un gol di Raul de Tomas. Ma hanno

trovato il pareggio al 96′ con un colpo di testa di Luuk de Jong

su cross di Adama Traoré. Con questo 2-2 il Barça, staccato dal

Real Madrid leader della Liga di 15 punti, evita per un soffio

un’altra battuta d’arresto che sarebbe stata un duro colpo per

il morale a pochi giorni dal ritorno in Europa. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte