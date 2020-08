Calcio: il Barcellona prende brasiliano Maia dal S.Paolo

(ANSA) – ROMA, 06 AGO – Gustavo Maia, brasiliano classe 2001,

passa dal San Paolo al Barcellona. Lo ha comunicato il club

catalano, aggiungendo che il costo totale dell’operazione è di

4,5 milioni di euro e che ha firmato un contratto fino al 30

giugno 2025, con una clausola rescissoria di 300 milioni di

euro. Il Barcellona aveva già pagato un milione per garantirsi

un’opzione per l’acquisto di Maia ed ora ha versato i restanti

3,5 milioni per completare l’affare.

Maia, attaccante, era al San Paolo all’età di 14 anni. Da

allora ha vinto 7 trofei a tutti i livelli. La sua migliore

stagione sotto porta è stata nel 2018, quando ha segnato 30

volte in 36 partite. Nazionale del Brasile Under 16 e Under 17,

è un attaccante veloce che di solito gioca sulla fascia

sinistra, pur calciando preferibilmente col destro. (ANSA).



