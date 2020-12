Calcio: il Bayer Leverkusen vince e guida la Bundesliga

(ANSA) – ROMA, 13 DIC – Ancora imbattuto in Bundesliga dopo

11 turni, il Bayer Leverkusen ha preso il comando della

classifica grazie alla vittoria per 4-1 sull’Hoffenheim,

approfittando del passo falso del Bayern, ieri, contro l’Union

Berlino (1-1). L’eroe della giornata è il 23enne esterno

giamaicano del Bayer Leon Bailey, che ha fatto la differenza

segnando una doppietta. L’Hoffenheim ha chiuso il match in 9,

dopo le espulsioni di Florian Grillisch (65′) e Stefan Posch

(79′), entrambi per doppia ammonizione. Il Bayer ha 25 punti,

uno in più di Bayern Monaco e Lipsia, che sabato ha battuto il

Werder Brema 2-0.

Nell’altra partita del pomeriggio, lo Schalke è stato

raggiunto sul 2-2 dall’Augsburg al terzo minuto di recupero,

registrando così la 27/a partita consecutiva senza vittorie in

campionato. Il record assoluto, 31 match senza vittorie, risale

alla stagione 1965-’66 e appartiene al club berlinese della

Tasmania, oggi in 5a divisione. Per la squadra della Ruhr anche

lo spavento per Mark Uth, che ha subito una grave commozione

cerebrale nello scontro con un avversario. Il giocatore è

rimasto a terra svenuto per diversi minuti, prima di essere

trasportato fuori campo in barella. Ha ripreso conoscenza

all’ospedale, dove trascorrerà la notte in osservazione, ha

fatto sapere il club. (ANSA).



