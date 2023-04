Calcio: il Burnley torna in Premier con sei turni di anticipo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 APR – La vittoria in trasferta 2-1 sul

campo del Middlesbrough e il Burnley conquista la promozione in

Premier League. Dopo un solo anno di purgatorio in Championship,

la squadra allenata dall’ex capitano del City, Vincent Kompany,

domina il campionato con 19 punti di vantaggio sulla terza in

classifica, quando mancano sei gare al termine della stagione.

Il discepolo di Pep Guardiola, nonostante una partenza non

ottimale (un solo successo nelle prime cinque gare e la panchina

che traballava) si è guadagnato la promozione e con 39 partite

all’attivo, vanta il miglior attacco (76) la miglior difesa (30)

un +11 sulla seconda e +19 sulla terza. E Kompany ha ricevuto i

complimenti di Guardila: “Personalmente, sono felicissimo per i

suoi successi al Burnley. Prima o poi tornerà al City” le parole

del tecnico del City nei confronti del suo ex giocatore e

capitano, Vincent Kompany, in occasione del match tra City e

Burnley vinto dai campioni d’Inghilterra per 6-0 in Fa Cup. “Il

suo destino da allenatore del City è già scritto nelle stelle.

Succederà. Non so quando ma succederà. È una mia sensazione.

Forse mi sbaglio”, aveva detto il tecnico catalano. (ANSA).



—

