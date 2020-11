Calcio: il City tenta Messi, pronto super contratto 10 anni

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Messi è sempre più lontano dal

Barcellona e quando si parla di possibile destinazione, alla

fine, ne rimane solo una: il Manchester City del suo ex

allenatore Pep Guardiola che ha già pronto un super contratto

della durata di 10 anni. Gli emiri che guidano il club hanno un

piano dettagliato per il futuro del fuoriclasse argentino,

secondo il ‘Times’. Un piano destinato a diventare realtà quando

da gennaio sarà possibile imbastire le trattative per il

passaggio dell’argentino in Premier. Il progetto prevede che

Messi faccia qualche stagione a Manchester. Poi, quando l’età e

la forma fisica cominceranno a incidere sul suo rendimento,

potrà spostarsi in un campionato meno impegnativo, in un club

gestito dalla stessa proprietà del City. Potrà scegliere tra gli

Stati Uniti (New York City Fc), l’Australia (Melbourne City) o

il Giappone (Yokohama Marinos). Quando poi deciderà di chiudere

con il calcio giocato, c’è già pronta la nuova carriera:

ambasciatore mondiale del gruppo. Una figura così carismatica

potrebbe permettere al Manchester City di consacrarsi come club

di primo livello nell’élite calcistica. (ANSA).



