Calcio: Il comitato tecnico scientifico della Protezione Civile, ok a protocollo gare Figc ma resta quarantena

Il comitato tecnico scientifico della Protezione civile ha dato parere positivo al protocollo gare della federcalcio per la ripartenza dopo l’emergenza coronavirus. Lo apprende l’Ansa, a poco più di un’ora dall’inizio dell’incontro tra il ministro dello sport Spadafora e le componenti del calcio italiano. “Apprezzamento per la puntualità di dettaglio nell’analisi di molti aspetti” è stato espresso dal cts, che ha però ribadito come “le norme attualmente in vigore prevedano chiare disposizioni” a proposito “della quarantena di un soggetto positivo” e quella conseguentemente precauzionale di tutto il resto del gruppo-squadra.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte