Calcio: il Galatasaray è campione di Turchia

(ANSA) – ISTANBUL, 31 MAG – Il Galatasaray ha vinto il

campionato turco di calcio. Si tratta del 23/o titolo. Decisiva

è stata la vittoria sul campo dell’Ankaragücü (4-1) durante la

36esima giornata. A una giornata dalla fine del torneo, con 82

punti, il club più titolato in Turchia non può più essere

raggiunto dal Fenerbahçe (77 punti). Il Galatasaray ha potuto

contare in questa stagione sull’argentino Mauro Icardi (21 gol,

7 assist) sull’uruguaiano Lucas Torreira. L’argentino, arrivato

in prestito dal Paris Saint-Germain la scorsa estate, ha segnato

un’altra doppietta questa sera contro l’Ankaragücü. A quattro

anni dall’ultimo titolo, i leoni di Istanbul si qualificano

direttamente alla prossima Champions League. I giocatori

dell’Okan Buruk celebreranno la loro incoronazione domenica

davanti al pubblico rosso-oro durante il derby di Istanbul

contro il Fenerbahçe.

Dopo il 13/o posto della scorsa stagione il Galatasaray si è

rafforzato: oltre a Mauro Icardi e Lucas Torreira, sono arrivati

l’ex Napoli Dries Mertens, il portoghese Sergio Oliveira e

Nicolò Zaniolo. (ANSA).



