Calcio: il Lipsia rimonta e passa in casa del Colonia

(ANSA) – ROMA, 01 GIU – Lipsia in evidenza sul campo del Colonia, dove ha vinto 4-2 nel posticipo della 29/a giornata di Bundesliga. I padroni di casa sono andati in vantaggio per primi con Jhon Cordoba al 7′, ma al 20′ Patrik Schick ha pareggiato ed al 38′ Nkunku ha portato avanti il Lipsia. Timo Werner ad inizio ripresa a siglato il 3-1. Il Colonia ha sperato di riaprire la partita con il gol realizzato da Modeste al 55′, ma due minuti dopo Dani Olmo ha spento ogni velleità di rimonta. Grazie a questo successo il Lipsia risale al terzo posto con 58 punti, due dietro il Borussia Dortmund e nove dietro il Bayern Monaco.

