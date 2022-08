Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 03 AGO – In una partita amichevole disputata

allo stadio Patini di Castel di Sangro il Napoli ha battuto per

3-1 gli spagnoli del Girona, squadra neo promossa in Liga.

Le marcature per gli azzurri sono state relizzate, nel primo

tempo, al 27′, da un autogol di David Lopez e nella ripresa, al

32′, da Petagna e al 35′ da Kvaratskhelia su calcio di rigore.

Il temporaneo pareggio degli spagnoli al 10′ della ripresa con

Castellanos. (ANSA).



