Calcio: il Real Madrid batte il Siviglia, l’Atletico insegue

(ANSA) – ROMA, 28 NOV – Il Real Madrid batte 2-1 il Siviglia

nel big match della 15/a giornata della Liga. Un risultato che

mantiene la squadra di Ancelotti sola in testa con 33 punti

mentre gli andalusi scivolano a cinque lunghezze, a quota 28. A

29 si trovano l’Atletico Madrid e la Real Sociedad. Alla rete in

apertura di Mir che ha gelato il Bernabeu, ha risposto il solito

Benzema, all’11/o centro stagionale, ma nel finale le merengue

completano la rimonta con la rete decisiva di Vinicius Junior.

L’Atletico si riprende dalla delusione in Champions League

spazzando via il Cadice per 4-1, segnando tutti i suoi gol nel

secondo tempo, con Lemar, Griezmann, Correa e Cunha. Una

vittoria che oltre al morale serve anche per la classifica, dove

la squadra di Diego Simeone è seconda, insieme alla Real

Sociedad, che ha fatto un passo falso perdendo 1-0 in casa

dell’Espanyol. La Real ha dominato per lunghi periodi la gara,

ma ha faticato a creare occasioni da gol, con la traversa che lo

ha negato a Januzaj a inizio ripresa. Nel finale, la rete dei

catalani siglata dal nazionale venezuelano Herrera. In un altro

incontro della giornata, il Betis batte 3-1 il fanalino di coda

Levante con una tripletta di Juanmi e si porta a -1 dai cugini

del Siviglia e dalla zona Champions. (ANSA).



