Calcio: il Real Madrid espugna Elche e torna in vetta alla Liga

(ANSA) – ROMA, 30 OTT – Grazie ad una doppietta di Vinicius

Júnior (con un gol per tempo) il Real Madrid di Carlo Ancelotti

ha espugnato il campo dell’Elche (1-2) ed è tornato

momentaneamente in testa al campionato spagnolo con 24 punti,

almeno fino a domani sera, quando la Real Sociedad riceverà

l’Athletic Bilbao e con una vittoria potrebbe portarsi a 27. In

assenza di Karim Benzema, è stato Vinicius a fare la differenza.

Il brasiliano ha segnato sette gol in 11 presenze nella Liga in

questa stagione, uno in più rispetto alle due stagioni

precedenti (sei gol in 64 presenze), ripagando a pieno la

fiducia accordatagli dal tecnico emiliano. Per l’Elche Pere

Milla ha dimezzato lo svantaggio a 4′ dal termine. (ANSA).



