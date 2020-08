Calcio: in mattinata il Barcellona ufficializza Koeman

(ANSA) – ROMA, 19 AGO – Il Barcellona prevede di annunciare

l’ingaggio di Ronald Koeman come nuovo allenatore della prima

squadra questa mattina, mentre intorno alle 18 si terrà la

conferenza stampa per la presentazione ufficiale del tecnico

olandese. Lo scrive Mundo Deportivo, aggiungendo che il club

catalano ha scelto che la presentazione sia di persona, sempre

nel rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza contro

Covid-19. L’importanza della figura di Koeman e della posizione

che andrà ad occupare, stima il Barcellona, meritano un atto

all’altezza e non una conferenza stampa virtuale. (ANSA).



